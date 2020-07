Le chômage en hausse en Flandre et en Wallonie

Wallonie

L'accroissement de la demande à un an d'écart concerne toutes les classes d'âge mais elle est la plus prononcée parmi les jeunes de moins de 25 ans (+16,8%). La hausse est moins marquée à mesure que l'âge croît: +4,6% pour les personnes âgées de 40 à moins de 50 ans et +3,6% parmi celles de 50 ans et plus.

"Les secteurs d'activités qui accusent les reculs les plus importants (en pourcentage) sont l'immobilier, la location et les services aux entreprises (-51%), les industries agricoles et alimentaires (-50%), les services collectifs, sociaux et personnels (-48%), la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (-45%), l'industrie chimique (-44%), et la métallurgie (-43%)", observe encore le service régional de l'emploi.