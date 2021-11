Le commissariat corona progressivement démantelé

Dès le mois d’octobre 2021, le commissariat corona sera progressivement dissous, et ses tâches seront réalisées sous la coordination du SFP Santé publique, annonce la note de politique générale du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), présentée en commission Santé de la Chambre ce mardi. Ce n’est pas une erreur: l’administration a déjà repris la main sur la plateforme ventilation-désinfection, et va préparer pour 2022 un plan national en la matière, a précisé le ministre. Une information qui suscite l’incompréhension de plusieurs parlementaires de la majorité comme de l’opposition, qui s’interrogent sur le bien-fondé de cette décision, alors que tous les indicateurs de la pandémie sont au rouge actuellement. "Ou ce commissariat était important, et il est incompréhensible de le dissoudre, ou on ne comprend pas bien pourquoi on l’avait mis en place", a résumé la députée Catherine Fonck (cdH). Beaucoup d’autres questions des députés concernaient la gestion de la crise du Covid-19, et entre autres les difficultés que connaît actuellement le tracing. Des questions auxquelles le ministre n’a pas eu l'occasion de répondre, la séance ayant été interrompue un peu après 18h30, faute d’un quorum suffisant.