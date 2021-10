Le conclave budgétaire devrait se prolonger cette nuit

Le Premier ministre Alexander De Croo et les membres de son gouvernement ont consacré beaucoup de temps à l'emploi hier/samedi. Aujourd'hui/dimanche, le kern s'est plus particulièrement penché sur le plan de relance et les investissements, ainsi que sur la numérisation et le climat, alors que des dizaines de milliers de manifestants marchaient dans les rues de la capitale pour demander des actions fortes pour défendre l'environnement.