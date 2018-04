Le conflit d'intérêts touche à sa fin dans le dossier des 500 euros défiscalisés

Une piqûre de rappel, vu le temps passé. Le concept est faussement simple: permettre aux personnes travaillant à plus de 4/5 ou aux pensionnés de se constituer un à-côté de 500 euros par mois – avec un plafond de 6.000 euros par an – libre de taxes . Via des prestations dans le secteur associatif, des coups de main entre citoyens ou encore par l’entremise des plateformes agréées d’économie dite collaborative. Le tout étant assorti d’une série de garde-fous.

Dans le cadre du conflit d’intérêts, le dossier a déboulé lundi au Sénat. De quoi déboucher sur un projet de rapport, qui devrait être avalisé en plénière vendredi. Que dira ce rapport? En substance, qu’ aucun consensus n’a pu être trouvé , le 27 mars dernier, entre les 16 émissaires envoyés par la Chambre et la Cocof. Ni par après au Sénat, notez bien. Logique: majorité et opposition fédérales campent sur leurs positions.

Loi correctrice

La suite? Le conflit d’intérêts n’ayant débouché sur rien, " un retour à la Chambre, en commission Affaires sociales , relève le chef de groupe MR David Clarinval. Peut-être la semaine prochaine, ou celle d’après ". Où le texte reprendra son parcours législatif normal. Mais sera immédiatement suivi par une loi correctrice, apportant quelques modifications . Pourquoi dès lors ne pas avoir modifié le projet en tant que tel et promulguer une "loi sparadrap" dans la foulée? " Si nous modifions le texte de base , confie David Clarinval, c’est reparti pour un tour de piste. L’opposition pourra recommencer avec ses deuxièmes lectures et conflits d’intérêts. " Va donc pour la loi correctrice.

La suite reste à écrire. Chez Maggie De Block (Open VLD), ministre des Affaires sociales, on se dit ouvert à la discussion et on attend les demandes francophones – à condition que celles-ci ne visent pas à vider le mécanisme de sa substance. Au vu de la missive que le ministre-président de la Communauté française vient d’expédier à Charles Michel, ce n’est pas gagné. Qu’y lit-on? Que les francophones ont consulté à large échelle et que tous les secteurs concernés n’attendent qu’une chose: le retrait du projet. À l’exception du secteur sportif. Et Rudy Demotte (PS) de se déclarer ouvert à toute nouvelle concertation visant "à rencontrer les principes émis par l’ensemble des acteurs du non-marchand francophone". À savoir de limiter, dans un premier temps, le projet au secteur du sport. Pas gagné, on vous disait.