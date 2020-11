Le congé de paternité et de naissance allongé pour les indépendants en 2021

Changement en vue pour les futurs papas et coparents indépendants en 2021. La loi-programme de fin d'année leur permettra d'allonger dès le 1er janvier prochain leur congé de paternité et de naissance, annonce ce mardi le ministre de tutelle David Clarinval (MR). Cela concerne les indépendants, mais aussi les aidants et conjoints aidants.

10 jours maximum actuellement

Actuellement, ce congé – qui est d'application depuis mai 2019 – donne droit à une allocation pour 10 jours d'interruption maximum, à hauteur de 83,26 euros par jour, soit 816,3 euros au total. Pour les indépendants qui ne peuvent pas abandonner totalement leur activité durant 10 jours (20 demi-jours), il est possible d'opter pour moins de jours de congés. S'ils ne perdent pas plus de 8 jours (ou 16 demi-jours), ces indépendants ont droit à une indemnité supplémentaire de 135 euros. Ce montant est en fait un remboursement pour l'achat de 15 titres-services : aide-ménagère à domicile, nettoyage, lessive...

15 jours en 2021, 20 jours en 2023

"Il s'agit là d'une bonne façon de permettre aux indépendants qui le souhaitent de profiter pleinement d'une naissance, comme peuvent le faire les salariés", explique le ministre des Indépendants et PME. Il ajoute: "La mesure permet également une répartition plus équilibrée entre les hommes et les femmes dans le cadre de l'accueil et des soins aux enfants, dans une conception moderne et équitable de la famille bien en phase avec notre époque."