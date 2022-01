Le congé parental n'a jamais eu autant de succès qu'en 2021

Le nombre de bénéficiaires d'indemnités pour congé parental est au plus haut, si l'on excepte le boom généré par la crise sanitaire en 2020.

Après l’explosion qu’a connue le congé parental durant une bonne partie de l’année 2020, le nombre de demandes d’indemnisations est revenu à un niveau plus normal en 2021 , nous apprennent les dernières statistiques publiées par l’Onem. Mais, elles restent plus élevées qu'avant la crise.

Pour rappel, en 2020, le gouvernement avait décidé de mettre sur pied un congé parental spécifique lié à la crise covid afin d’aider les parents à faire face aux problèmes de garde d’enfants liés à la fermeture des écoles et aux quarantaines. Ce congé spécifique avait été octroyé entre le 1er mai et le 30 septembre, provoquant une hausse de 30% des demandes d’indemnités.

Des demandes s'étalant sur toute l'année

Les chiffres complets de l’année 2021 ne sont pas encore disponibles, il manque encore le mois de décembre. Mais ce nouveau bulletin donne déjà une tendance claire et nette: si le congé parental a été beaucoup moins sollicité en 2021, il reste aujourd’hui à un niveau nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise du covid.

On constate aussi que la demande est restée élevée de manière plus ou moins constante tout au long de l'année, alors qu'auparavant on observait un véritable pic durant les grandes vacances.