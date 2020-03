Le coronavirus polarise le paysage politique...

D'un côté, neuf partis forment une large majorité pour voter la confiance temporairement au gouvernement Wilmès. De l'autre, la N-VA a rejoint les extrêmes pour s'opposer à cette confiance qualifiée de déni de démocratie. Débat et vote jeudi.

La Belgique politique est sens dessus dessous. Elle qui s'échinait sans succès depuis des mois à lancer la formation d'un gouvernement issu des élections du 26 mai, la voilà contrainte par les événements.

Que se passe-t-il?

Ce mardi, le gouvernement a prêté serment devant le Roi. Initialement minoritaire et en affaires courantes, il peut, pour six mois maximum, appuyer son action destinée à contrer les effets négatifs du coronavirus sur une majorité parlementaire. Pour le reste, les affaires courantes demeurent.

Dans la foulée, la Première ministre Sophie Wilmès s'est présentée devant une Chambre des représentants quasi vide. Seuls les chefs de groupes s'étaient déplacés (distanciation sociale oblige) pour écouter la déclaration par laquelle elle demande la confiance du Parlement pour faire face au coronavirus. Un débat et un vote sur cette confiance doivent intervenir jeudi.

En arrivant, Sophie Wilmès savait qu'elle a le soutien de 9 partis sur les 10 qui sont sollicités depuis dimanche pour renforcer les pouvoirs du gouvernement en affaires courantes. Du point de vue symbolique, il s'agit de construire une sorte d'union nationale cimentée par la lutte contre la pandémie.

Lundi soir, il s'est avéré que la N-VA, si elle annonce soutenir toute mesure de lutte contre le Covid-19, n'a nullement l'intention d'accorder sa confiance au gouvernement pour autant. Le sp.a était sur la même ligne, jugeant que Patrick Dewael (Open Vld), encore missionnaire royal dimanche, avait été un peu loin en annonçant un vote de confiance. Les socialistes flamands se sont finalement alignés sur l'idée d'un vote de confiance.

On a donc d'un côté, PS, MR, Ecolo, cdH, DéFi, sp.a, Open Vld, CD&V et Groen qui annoncent accorder leur confiance au gouvernement Wilmès. De l'autre, on retrouve la N-VA, le Vlaams Belang et le PTB/PVDA. Les trois sont sur la même ligne. Pas de confiance, mais vote des mesures jugées bonnes de lutte contre le virus qui incomberait au Parlement.

Que sont les pouvoirs spéciaux?

La limite de cette posture est évidente: si Sophie Wilmès a demandé la confiance, c'est pour obtenir les pouvoirs spéciaux qui, précisément, lui permettront de prendre des décisions en dehors du processus parlementaire. Cela grâce à des arrêtés royaux.

Les pouvoirs spéciaux sont accordés pour six mois maximum et dans le cadre strict de la lutte contre le Covid-19 et ses effets négatifs au sens large (sociaux et économiques compris). Ils doivent être couchés dans une loi dont le vote n'est pas attendu avant la semaine prochaine, apprenait-on de source parlementaire. Le texte doit être pris en considération puis analysé par le Conseil d'État avant d'être voté.

Concrètement, il est question de, pour ce qui concerne la prise de décision de crise, de conseils des ministres auxquels les présidents des 9 partis précités seraient associés.

Quelles conséquences politiques?

C'est au nord du pays que l'épisode risque de laisser le plus de traces. Singulièrement pour le premier parti (dans les urnes, mais plus dans les sondages), la N-VA. Celle-ci attaque dur et évoque un déni de démocratie avec ce gouvernement minoritaire qui obtient les pleins pouvoirs. Selon certains observateurs, le parti nationaliste se montre fébrile. "Bart De Wever commence à faire des erreurs", entend-on. D'autres estiment que sa com' est efficace au contraire, car en Flandre, c'est le PS qui est rendu responsable du non-avènement d'un gouvernement de plein exercice.

En tant que bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever avait commencé par s'opposer aux premières recommandations du Fédéral en matière de lutte contre la propagation du virus, avant, quelques heures plus tard de réclamer l'état d'urgence. En refusant la confiance, la N-VA s'oppose donc une nouvelle fois à une majorité de partis et se voit ainsi exclue des décisions prises au niveau fédéral.

"Durant cette crise, il va être très difficile de s'opposer aux décisions qui seront prises contre le virus au niveau fédéral." Une source flamande

Pour certains observateurs, elle est en train de commettre une erreur stratégique majeure. "Vu l'état de l'opinion publique qui est de plus en plus dans une logique nationale, même en Flandre, il ne lui aurait rien coûté d'accorder la confiance, juge un néerlandophone proche du gouvernement fédéral. Durant cette crise, il va être très difficile de s'opposer aux décisions qui seront prises contre le virus au niveau fédéral." Pour lui, la situation, surtout si elle s'aggrave, ne peut profiter qu'au Vlaams Belang qui caracole en tête des derniers sondages.

D'autant que, pour le CD&V, le paysage politique tel qu'il se dessine aujourd'hui n'est pas une sinécure non plus. "On se retrouve avec une grande Vivaldi qui n'a pas de majorité en Flandre. En donnant la confiance, le CD&V accepte ce qu'il a toujours refusé, un gouvernement sans majorité en Flandre", glisse une source. Pour rappel, la Vivaldi, c'est l'arc-en-ciel (libéraux, socialistes et écologistes) élargi au CD&V. Le cdH et DéFi viennent se joindre au groupe.

La N-VA est toujours aux manettes de la Communauté flamande et de la Ville d'Anvers. On verra comment elle collabore avec les autorités fédérales.

De son côté, le Vlaams Belang n'a pas attendu pour lancer ses attaques contre un gouvernement apparaissant dominé par les francophones. Raoul Hedebouw, pour le PTB, annonce une opposition vigilante.

"Nous devons prouver chaque jour que nous dépassons les querelles idéologiques stériles dans lesquelles nous nous sommes trop perdus ces derniers mois." Sophie Wilmès Première ministre