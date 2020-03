live

Le coronavirus va-t-il forcer un gouvernement PS-N-VA ?

Tout s'accélère pour la formation d'un gouvernement. PS et N-VA, poussés dans le dos par la crise du coronavirus, ont repris les discussions. Et l'on pourrait s'acheminer dès ce dimanche vers un accord entre les socialistes, les libéraux, la N-VA et le CD&V. Mais qui sera Premier ministre?