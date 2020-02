Le couplet communautaire de la N-VA ne séduit pas

Saboteur du système

Face à la multiplication des mises en cause, Paul Magnette a finalement réagi via le réseau social Twitter. "J’invite Koen Geens et Bart De Wever qui se répandent en contrevérités et attaques personnelles depuis trois jours à prendre un peu de hauteur. Ce genre d’attitudes n’aide pas à trouver des solutions", a-t-il commenté. Après avoir allumé la mèche vendredi avec son "J'en ai marre", le locataire du Boulevard de l'Empereur tente vraisemblablement de faire baisser la tension.