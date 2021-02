"Le coût salarial pour l'emploi de personnes peu qualifiées reste trop élevé"

De quoi parle-t-on exactement? Aujourd'hui, 1,4 million de personnes disposent au plus d'un diplôme du secondaire inférieur en Belgique, soit environ 21% de la population en âge de travailler . Bien que ce pourcentage ne cesse de diminuer depuis les années 1990 et que la part des emplois peu qualifiés reste stable , le taux d'emploi de ce groupe recule.

Formation tout au long de la vie

Ces constats posés, le Conseil avance une série de recommandations. Dans un premier temps, il préconise notamment d'accentuer la lutte contre le décrochage scolaire, grâce à une revalorisation des formations techniques et en alternance . Celles-ci offrent des débouchés bien plus larges que ceux de l'enseignement général à l'issue du secondaire, mais sont trop souvent vues comme des "filières de relégation", déplore le CSE.

Et après la sortie du système éducatif? Des possibilités d’enseignement de la seconde chance, de formations et de stages existent toujours, mais à peine 20% des peu diplômés y recourent. "Ce sont donc celles et ceux qui en ont le plus besoin qui en disposent le moins", note le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), qui promet des réformes sous cette législature.