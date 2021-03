Le débat se durcit pour la présidence de la SNCB

Ecolo et MR revendiquent tous deux la présidence de la SNCB dans le cadre d'une large négociation sur les mandats fédéraux.

Ce n'est pas encore la bagarre, mais la discussion se durcit. Mardi soir, le conseil des ministres restreint, le kern, avait mis les nominations - nombreuses - à son ordre du jour. Le Premier ministre et ses vice-Premiers se sont quittés sans accord. "Le champ n'est pas déminé", confirme un participant. Un des nœuds de cette négociation: les chemins de fer. Avec en ligne de mire la présidence du CA de la SNCB , toujours assurée par le MR Jean-Claude Fontinoy faute d'avoir été renouvelée, à l'instar de nombreux autres postes au sein des entreprises et organismes publics fédéraux.

Voilà des semaines que ce siège fait l'objet d'un mano a mano, principalement entre les écologistes et les libéraux francophones. Cette semaine, on faisait état d'un deal avec la présidence de la SNCB obtenue par Écolo pendant que le MR conservait la présidence de la Loterie nationale et que le PS s'emparait de celle de Bpost. Si ce plan semblait avoir pris du plomb dans l'aile mardi, ce n'est pas pour autant que les verts lâcheront facilement l'affaire. Le ministre de tutelle sur la SNCB, Georges Gilkinet (Ecolo), entend pouvoir compter sur un relai de poids dans au moins une des deux entreprises de chemins de fer.