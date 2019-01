Le départ de Didier Reynders laissera le MR déforcé

Un premier élément de réponse a été donné par l’intéressé, ce mardi, lors de son arrivée à la réunion du comité ministériel restreint. "Il ne faut jamais tourner la page trop tôt. On est dans une procédure qui se terminera d’ici l’été prochain. Je suis candidat à une fonction mais, d’ici là, il y aura encore beaucoup de choses à faire en Belgique et il y aura une échéance électorale majeure pour le pays."

Adieu au 16

Pour les observateurs pourtant, l’annonce faite par Didier Reynders n’est pas une réelle surprise . Ce n’est pas la première fois en effet qu’il manifeste son intérêt pour une fonction internationale. "En 2014 déjà, il était candidat pour un portefeuille de commissaire européen, rappelle Pierre Vercauteren, politologue à l’Université de Mons (UMons), le poste lui serait d’ailleurs revenu si le CD&V n’avait pas changé les plans in extremis en revendiquant le poste de commissaire et en cédant au MR la fonction de Premier ministre."

"D’autant, ajoute Pascal Delwit, politologue à l’ULB, que Didier Reynders a fait le tour de la politique belge, à l’exception de la fonction de Premier ministre. Même s’il en a encore envie, il a intégré le fait qu’il n’accédera sans doute jamais au 16. D’une part, parce que c’est Charles Michel qui est aux commandes et, d’autre part, parce que la probabilité de voir le MR occuper à nouveau le poste de Premier ministre est assez ténue. Le MR semble avoir plus à perdre qu’à gagner aux prochaines élections."

On ne peut pas non plus parler d’abandon de poste dans le chef de Didier Reynders, alors que le MR est malmené depuis les élections communales. "Le fait que Didier Reynders se présente au scrutin fédéral marque sa volonté d’aller au bout de la campagne et de participer à la négociation pour la constitution du prochain gouvernement, indique Pierre Vercauteren. D’autant qu’on ne peut pas préjuger du choix qui sera fait par le Conseil de l’Europe."