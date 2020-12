Le droit passerelle nouvelle mouture débarque en 2021

1. Droit passerelle pour interruption totale d'activité

> Ce qui change : ce droit passerelle s'adresse uniquement aux indépendants contraints de fermer leurs portes suite aux décisions du gouvernement. Il n'est pas cumulable avec une activité take-away ou click & collect, la fermeture doit être totale. Si elle n'est pas totale ou si votre secteur dépend de l'un des secteurs contraints de fermer, vous tombez alors dans le droit passerelle du 2e pilier (lire plus bas). Le montant de l'indemnité n'est plus doublé comme pour le droit passerelle de crise. Adieu donc le double droit passerelle de 2.583,38 euros pour un isolé et 3.228,20 euros pour celui ayant charge de famille .

2. Droit passerelle pour perte de chiffre d'affaires

> Ce qui change: il faut prouver une perte de 40% de chiffres d'affaires et non plus de 10% comme c'est le cas pour le droit passerelle d'aide à la reprise. Le mécanisme fonctionnera par mois et non plus par trimestre. Il s'adresse à tous les indépendants, quel que soit le secteur.