Le duo Nollet-Maouane seul en lice pour la présidence d'Ecolo

Le ticket Daele-Lemaître qui songeait à briguer la présidence du parti vert contre Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, ne se présentera finalement pas faute de soutien suffisant. Sauf surprise, Nollet et Maouane seront seuls cnadidats.

Matthieu Daele et Catherine Lemaître ne se présenteront pas à la co-présidence d'Ecolo, a fait savoir dimanche le premier.

Les candidats à la direction d'Ecolo ont jusqu'à ce dimanche à minuit pour se présenter. Les équipes doivent être constituées d'un(e) Wallon(ne) et d'un(e) Bruxellois(e). Matthieu Daele, originaire de Theux et député à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Catherine Lemaître, ex-conseillère communale à la Ville de Bruxelles ont envisagé de se briguer la co-présidence en remplacement du duo Jean-Marc Nollet-Zakia Khattabi. Ils attendaient de voir quel soutien ils pouvaient recueillir au sein du parti.