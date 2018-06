Le fédéral veut adoucir les amendes à la TVA

En 2012, le gouvernement Di Rupo avait demandé que les amendes infligées aux entreprises qui omettent de remplir ou remplissent une déclaration TVA erronée, soient sensiblement relevées. Les entreprises qui oublient d’envoyer la liste annuelle de leurs clients doivent s’acquitter d’une amende de 3.000 euros, et celles qui oublient de renvoyer leur déclaration TVA doivent payer 1.000 euros. Les erreurs dans les communications structurées sont passibles d’une amende de 50 euros et toute facture manquante peut coûter de 50 à 5.000 euros aux entreprises prises en faute.

"Désormais, nous partirons du principe que les entrepreneurs sont de bonne foi et plus l’inverse."

Ces amendes sont considérées par les entreprises comme des "mesures d’intimidation" du gouvernement Di Rupo. Johan Van Overtveldt souhaite changer les choses. "Les règles actuelles sont trop strictes. Non seulement, les amendes sont élevées, mais on ne tient pas compte de la nature de l’infraction, estime le ministre. Désormais, nous partirons du principe que les entrepreneurs sont de bonne foi et plus l’inverse."