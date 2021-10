Le fédéral vise une réduction de 25 millions de tonnes de CO2 supplémentaires

Vendredi, les ministres du gouvernement De Croo se sont réunis physiquement, ce qui n’était plus arrivé depuis un an, et ont donné leur feu vert à une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La ministre du Climat Zakia Khattabi (Ecolo) avait demandé au printemps à ses collègues de venir chacun avec une feuille de route des efforts qu’ils allaient faire pour contribuer à l’objectif de réduction de 55% de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030 prévu dans l’accord de gouvernement.