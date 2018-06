Le fichage des empreintes fait son chemin

Le gouvernement fédéral veut intégrer les empreintes digitales aux cartes d’identité pour lutter contre la fraude. Même si les fraudes constatées sont en baisse depuis cinq ans, selon de nouveaux chiffres.

Le palier que s’apprête à franchir la Belgique est loin d’être anodin. Alors que chaque attentat renforce la pression sur les autorités pour une action plus efficace contre le terrorisme, le gouvernement a décidé d’inclure de nouvelles données biométriques sur chaque carte d’identité belge: deux empreintes digitales. La mesure n’est pour l’heure qu’à l’état d’avant-projet et le texte sur la table n’est pas public, mais il pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019. Il vise selon le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) à "identifier le plus efficacement possible les individus et à renforcer la lutte contre la fraude à l’identité" – notamment au cœur du dossier terroriste du marché de Noël de Berlin.

Or, selon les chiffres que le ministre a communiqués au député écolo Benoît Hellings – qui l’interpellait suite à un article sur le sujet paru dans L’Echo (18 avril) –, les fraudes constatées aux cartes d’identité et de résidents sont en baisse constante. Elles sont tombées de 655 en 2014 à 397 l’an dernier. Ces chiffres combinent les statistiques de l’Office central pour la répression des faux documents (OCRF) pour les documents interceptés dans le pays, et de la Direction des opérations de police administrative pour ceux interceptés aux frontières. Rapportée à l’ensemble des cartes d’identité et de résidence (eID et eVK) en circulation, la fraude constatée est tombée de 0,0068% et à 0,0041% des cartes.

"Intrusion massive"

Le ministre ne précise pas si ce fléchissement des cartes frauduleuses interceptées peut s’expliquer par une baisse des contrôles ou si l’on peut bien y voir le reflet d’une baisse absolue de la fraude. Nous avons interrogé son cabinet, nous n’avons pas eu de réponse à l’heure de boucler cet article.

Cette tendance interpelle le député Hellings, qui y voit un argument massue contre le projet du gouvernement fédéral. À ses yeux, prendre les empreintes digitales de chaque Belge est "une intrusion massive qui devrait répondre à un phénomène grave et massif". Mais au vu des chiffres, dit-il, "la fraude semble anecdotique: je suis attaché à l’efficacité, or, la collecte systématique des empreintes digitales, c’est un bazooka pour tuer une mouche", estime-t-il.

La Commission de la vie privée (devenue depuis l’Autorité de protection des données) a émis un avis négatif sur l’avant-projet de loi en question. "En l’absence de justification étayée et chiffrée sur des cas avérés de fraudes liés à l’insuffisance des moyens de non-falsification dont est dotée notre actuelle carte d’identité (…) la mesure apparaît disproportionnée", écrit-elle. Le texte serait ainsi "non conforme au RGPD", le nouveau règlement européen de protection des données.

Une délibération européenne

Pas de quoi pousser Jan Jambon à remiser sa copie. Dans sa réponse à la question parlementaire, il relativise la portée de la mesure, soulignant que les empreintes ne seront pas centralisées et stockées dans une base de données permanente. Et rejette certains des arguments avancés dans son avis par la Commission de la vie privée.

Le ministre est d’autant plus à l’aise que la Commission européenne a formulé en avril une proposition de règlement par lequel l’Union rendrait les empreintes digitales obligatoires sur les documents d’identité dans tous les États membres. Une mesure "disproportionnée", ici encore? À l’échelle européenne aussi, "la détection de faux documents est en baisse", indique un fonctionnaire de la Commission européenne (précisant que 38.870 cartes d’identité et de résidence frauduleuses ont été détectées sur la période 2013-2017). Par contre, l’agence européenne des gardes-frontières a enregistré l’an dernier une augmentation de 9% du phénomène des imposteurs. La prise des empreintes permettrait notamment de réduire ce type de fraude – dans des proportions non quantifiables. "L’objectif de la proposition est de refermer les trous de sécurité et assurer que les gens qui se déplacent librement à travers l’UE sont clairement identifiés", développe encore cette source européenne. Et, cela va sans dire, la Commission estime que sa proposition est en ligne avec la régulation sur les données personnelles (RGPD).