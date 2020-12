Le financement du tax shift a bien été sous-évalué

Les débats budgétaires se poursuivent au Parlement fédéral et les nouvelles sont forcément préoccupantes. Notamment quant au financement du régime des indépendants , à lire les derniers chiffres transmis par le ministre des Classes moyennes et des Indépendants, David Clarinval (MR). A titre d'exemple, le coût du droit passerelle revu pour permettre à certains secteurs de faire face à la crise est estimé à quelque 3 milliards d'euros pour 2020.

Les conséquences de la crise viennent par ailleurs s'ajouter à une situation budgétaire qui était déjà délicate avant la crise, rappelle Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo, qui a interrogé le ministre en charge des indépendants. La réponse de ce dernier confirme les craintes exprimées à maintes reprises quant au financement structurel du tax shift, fer de lance de la politique du gouvernement Michel en matière de pouvoir d'achat. A la base, la réforme (2016) prévoit que les baisses de recettes liées au tax shift pour le régime des indépendants, à la réforme du calcul des cotisations sociales, à l'égalisation de la pension minimum des indépendants et à la réforme de l'assurance faillite seraient compensées par des financements alternatifs ponctionnés sur les recettes en TVA et en précompte immobilier.

Dérogation

Ce constat se base sur l'année 2019, et donc des données consolidées d'avant la pandémie, confirme son cabinet à L'Echo. "Ces compensations devaient être réévaluées pour le budget 2021 sur base des chiffres de 2020", ajoute-t-on. La crise covid est passée par là faisant de 2020 une année spéciale qui ne peut plus servir de base au nouveau calcul des compensations forfaitaires. Du coup, la loi-programme en discussion au Parlement prévoit une dérogation et un nouveau montant forfaitaire pour financer le régime en 2021. "Pour le régime indépendant, le financement s'élève à 1.459.169 milliers d'euros, prélevés sur les recettes de TVA et 693.952 milliers d'euros prélevés sur les recettes de précompte mobilier", précise le ministre Clarinval.