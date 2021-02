Le gouvernement De Croo accélère le projet de loi "pandémie"

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) y travaillent depuis un certain temps déjà. Ce projet de loi doit fournir un cadre juridique complet pour les mesures que le gouvernement peut prendre en cas de pandémie . Il s'agit d' ancrer juridiquement les décisions , tant du point de vue individuel que public et commercial. Le gouvernement travaille actuellement à coup d 'arrêtés ministériels , une méthode que plusieurs experts constitutionnels ont déjà critiqué.

Même son de cloche du côté de l'opposition à la Chambre des représentants, qui se fatigue de cette méthode. Les chefs de groupe de la N-VA et du Vlaams Belang, Peter De Roover et Barbara Pas, ont ainsi interrogé Annelies Verlinden la semaine dernière en session plénière. Peter De Roover a demandé au gouvernement de soumettre ce projet de loi à la Chambre le 15 février au plus tard. Le membre de la majorité Kristof Calvo (Groen) a lui proposé de soumettre d'ores et déjà le texte en tant qu'avant-projet à la Chambre.