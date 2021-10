Le gouvernement De Croo dope ses ambitions dans l'éolien en mer

Le gouvernement tablait jusqu’ici sur un peu plus de 4 GW d’éolien en mer du Nord. Il vise désormais 5,8 GW, grâce à des éoliennes plus puissantes.

La Belgique va presque tripler sa capacité dans l’éolien en mer, ont annoncé vendredi la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) et le ministre de la Mer du Nord Vincent van Quickenborne (Open VLD). Depuis 2020, 2,2 GW d’éoliennes tournent au large des côtes belges, à proximité des eaux territoriales néerlandaises. Une deuxième zone, baptisée Princesse Elisabeth, a été réservée à plus de 32 kilomètres de la côte, à proximité des eaux territoriales françaises, pour de nouveaux parcs éoliens. Les autorités espéraient jusqu’ici y construire 1,7 à 2,2 GW supplémentaires. "Grâce au projet d’île énergétique et à des éoliennes plus grandes, nous pourrons y installer jusqu’à 3,5 GW. De quoi faire de la mer du Nord la plus grande de nos centrales électriques, qui fournira 25 à 30% de la consommation du pays" affirme la ministre de l’Énergie.

Des rotors de plus de 240 mètres

C’est que la technologie continue de progresser. Avec des rotors dont le diamètre va de 90 à 167 mètres, la puissance des éoliennes installée dans la zone existante s’échelonne de 3 à 9,5 MW.

La mer du Nord va devenir la plus grande de nos centrales électriques et fournir 25 à 30% de la consommation du pays. Tinne Van der Straeten Ministre de l'Énergie

Mais on parle désormais de turbines de 17 MW et de rotors de plus de 240 mètres. De quoi relever la barre en termes d’objectifs, pour des parcs que le gouvernement espère voir construits avec très peu de subsides, voire sans. Cela devrait permettre d'augmenter l'indépendance énergétique de la Belgique et alléger la facture des consommateurs. "Deux voies sont possibles, explique le ministre Van Quickenborne. Soit des 'contracts for difference', où les parcs versent de l'argent à l'État quand les prix sont élevés, et en reçoivent quand les prix sont bas, ou un appel d'offres avec zéro subside."

C'est en fait le secteur qui a pris l'initiative. "Nous avions contacté le gouvernement en mai pour lui dire qu’il était possible d’atteindre les 6 GW, moyennant une extension de la zone Princesse Elisabeth, explique Annemie Vermeylen, secrétaire générale de la Belgian Offshore Platform. Nous nous félicitons donc de la décision du gouvernement, même si sans extension de la surface octroyée, cela va poser un défi en termes de densité des parcs." Un agrandissement de la zone n’est, en effet, pas à l’ordre du jour, or plus les éoliennes sont proches les unes des autres, plus l’effet de sillage augmente, ce qui pèse sur la production.

Justifier l’île énergétique

L’autre grand défi est celui de la connexion des futurs parcs à la terre ferme. Le gouvernement prévoit une mise aux enchères pour la construction des parcs mi-2023 et une mise en service des premières éoliennes début 2027. Dans l’intervalle, il faut renforcer le réseau à haute tension d’Elia: ce sont les projets Ventilus et Boucle du Hainaut, qui font face à une forte opposition des riverains, et qui pourraient donc prendre du retard, ce qui empêcherait de transporter l'électricité produite par les nouveaux parcs éoliens.

Il faut aussi construire l’île énergétique projetée par le gouvernement pour connecter ces nouveaux parcs à la terre ferme, mais aussi pour assurer une interconnexion avec les pays voisins, dont le Danemark, afin de profiter de leurs surplus d’énergie renouvelable. Une île dont la construction doit commencer mi-2026.

Des questions se posent sur la solidité du business model de l'île énergétique. Cela pourrait expliquer l'annonce de ce vendredi.

Mais des questions se posent encore sur la solidité de son business model, nous revient-il. Son coût? 450 millions d’euros, selon le Fédéral, qui demande 100 millions de financement européen dans le cadre du plan de relance. L’annonce de ce vendredi serait d’abord destinée à consolider ce dossier, analysent certains spécialistes du secteur.

À deux semaines de la COP26 qui se tiendra à Glasgow, c’est aussi l’occasion pour le gouvernement De Croo donner un signal important. La révision des objectifs à la hausse devrait permettre d’économiser 2 millions de tonnes de CO2 supplémentaires par an. "La Belgique est aujourd'hui dans le top 5 mondial en matière de production éolienne offshore par habitant. Cela va renforcer notre position dans ce qui est aussi un produit d'exportation" ajoute le ministre Van Quickenborne.

Du solaire flottant

Un budget de 1,5 million d'euros a par ailleurs été débloqué pour un projet pilote de panneaux solaires flottants, porté par un consortium qui réunit Tractebel, Jan De Nul et Deme. Les premiers panneaux seront installés en mai à Ostende. En cas de succès (mais il faut notamment surmonter le problème de la corrosion par l'eau de mer), le projet pourrait prendre de l'ampleur, avec des panneaux solaires installés entre les éoliennes.

68 millions de plus pour le rail Le gouvernement de ce vendredi a aussi décidé de préfinancer tous les travaux que la SNCB et surtout Infrabel ont dû réaliser pour remettre en état leurs infrastructures suite aux inondations de juillet. Des travaux estimés à 68 millions d'euros. "Cela permet d'éviter les problèmes de trésorerie et de payer les sous-traitants, et de s'assurer que les projets d'investissement liés aux 365 millions d'euros mobilisés dans le cadre du plan de relance belge et aux 250 millions d'euros débloqués en plus lors du conclave budgétaire puissent être mis en œuvre", explique le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo).