Le gouvernement d'urgence ne passe toujours pas...

Tentative d'accélération du côté des deux missionnaires royaux. Sabine Laruelle (MR) et Patrick Dewael (Open Vld), présidents du Sénat et de la Chambre avaient prévu un passage au Palais ce vendredi en vue de lancer la Première ministre Sophie Wilmès (MR) dans la formation d'un gouvernement d'urgence . Qui sait avec un titre de préformateur. L'absence de Patrick Dewael au perchoir de la Chambre lors de la séance plénière de ce jeudi, indiquant que quelque chose était en train de se passer.

L'affaire ne devrait pas aboutir à court terme selon les échos glanés ce jeudi en fin de journée. Selon plusieurs sources en effet, le fruit n'est pas suffisamment mûr pour que se débloque la situation fédérale. "Nous n'avons pas encore suffisamment de garanties", "rien n'a changé", entendait-on alors que depuis le début de la journée, on prêtait au CD&V une tendance à l'assouplissement à l'idée de soutenir une majorité avec les socialistes, les verts et les libéraux. Ce scénario laisserait la N-VA, premier parti de Flandre, sur le côté.

De Crem ferme la porte

Car telle est l'idée: partir du gouvernement actuel où restent MR, CD&V, et Open Vld pour répondre à l'urgence sanitaire du coronavirus et jeter les bases d'un budget. La formule se heurte toujours au refus du CD&V qui réclame toujours une majorité dans le groupe flamand à la Chambre. Ce qui est impossible sans la N-VA. On parle de gouvernement renforcé, de reboot. Avantage sur la forme: il efface les noms d'arc-en-ciel élargi ou de Vivaldi, deux noms déjà donnés à la même coalition et ayant mené à l'échec.