Le gouvernement fédéral doit trouver "2 à 3 milliards" d'euros, selon Lachaert

Sur RTL-TVI, Paul Magnette a quant à lui assuré que des possibilités réglementaires existaient bel et bien pour une intervention fédérale, dès lors que l'action viserait aussi la Flandre qui a également été touchée, bien que dans une mesure bien moindre. "Que voit-on en Allemagne ? Mme Merkel a dit tout de suite: 'ces pauvres victimes ont été touchées, le gouvernement va agir', et nous on attend… S'il y avait eu beaucoup plus de victimes en Flandre qu'en Wallonie, je dirais la même chose, parce que la solidarité entre tous les Belges est fondamentale."