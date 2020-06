Le gouvernement fédéral ne demandera pas la prolongation des pouvoirs spéciaux

"Je peux déjà vous annoncer qu'on ne va pas les redemander", a clairement annoncé Georges-Louis Bouchez, le président du parti de la Première ministre Sophie Wilmès, concernant les pouvoirs spéciaux. Le "kern élargi", qui rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral et les présidents des dix partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux (sauf la N-VA, représentée par son chef de groupe à la Chambre), sont réunis depuis 16h au Lambermont à Bruxelles pour l'une des dernières réunions, voire la dernière sous cette configuration.

"Nous venons avec quelques mesures sociales importantes et qui permettent de continuer la transition nécessaire."

Plusieurs mesures, notamment socio-économiques, devraient y être prises. "Nous venons avec quelques mesures sociales importantes et qui permettent de continuer la transition nécessaire", a commenté le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet. "Nous souhaitons mettre l'accent sur trois choses: des exonérations de cotisations sociales, la capacité de pouvoir augmenter la déductibilité pour les dons et, enfin, ne pas oublier la situation des personnes avec un handicap", a renchéri Maxime Prévot (cdH). "L'objectif est de compléter les mesures prises la semaine dernière, à la fois des mesures fiscales et sociales", a ajouté François De Smet (DéFI).