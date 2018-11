Le gouvernement ignorait le dégel des fonds libyens

Marc Monbaliu , l’ex-administrateur général de la Trésorerie (aujourd’hui à la retraite) a tenu parole. Il a adressé ce jeudi un courrier de réponse aux membres de la commission Finances de la Chambre, qui cherchent toujours à savoir qui a autorisé le dégel des intérêts des fonds libyens bloqués en Belgique. Récemment, devant cette même commission, l’actuel ministre des Finances, Johan Van Overtveldt , avait brandi une lettre datée du mois d’octobre 2012 et signée par Marc Monbaliu.

C’est sur la base de ce courrier qu’Euroclear avait accepté le dégel des intérêts, soit un montant de près de 300 millions d’euros par an. La question étant de savoir si le gouvernement était au courant de ce courrier autorisant le dégel. Non, semble indiquer Marc Monbaliu dans sa réponse adressée ce jeudi à la Chambre et dévoilée par nos confrères du Vif. Après avoir précisé que la position de la Trésorerie en la matière reposait exclusivement sur une analyse des conseillers juridiques du Conseil européen, il a expliqué que le gouvernement n’avait pas été concerté. "Il n’y a pas eu de concertation avec le gouvernement ni avec d’autres États membres de l’Union européenne", explicite-t-il dans sa lettre.