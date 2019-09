Le gouvernement loue deux Falcon 7X pour le transport VIP

Ces deux avions d'affaires haut de gamme seront amenés à remplacer l'actuelle flotte vieillissante et en voie de réduction. D'après le ministre de la Défense Didier Reynders, l'opération permettra d'épargner 40 millions d'euros sur douze ans.

Ces deux appareils au rayon d'action transatlantique - d'où leur désignation de "Long Range Jets" (LRJ) - sont amenés à remplacer l'actuelle flotte vieillissante et en voie de réduction après le retrait du service de trois autres avions de Dassault: deux Mystère 20 E5 à huit places en janvier 2015, puis en décembre 2016, et l'unique Falcon 900B, cloué au sol depuis plusieurs mois. Ces appareils sont utilisés pour les déplacements de la famille royale et de membres du gouvernement.