Le gouvernement prendra l'AIP à bras-le-corps dès lundi

Le kern réuni ce vendredi a dû manié avec prudence la bâton de dynamite lancé par les socialistes flamands et francophones ce mercredi, avant les célébrations du 1er mai.

"S'il n'y a aucune marge sérieuse pour une augmentation salariale, il n'y en aura pas non plus pour les dividendes et les bonus des patrons", a estimé Conner Rousseau. Ce vendredi, alors que les membres du comité ministériel restreint se réunissaient à la résidence officielle du Premier ministre, le président du Parti Socialiste Paul Magnette déclarait sur Radio 1 que "si le gouvernement ne parvenait pas à un accord, ce serait la guerre sociale". "Ce n'est pas ce que nous voulons, nous souhaitons un accord", a-t-il ajouté.