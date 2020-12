Le gouvernement prolonge le report de paiement des crédits hypothécaires et aux entreprises

La possibilité de demander un report pour le remboursement des prêts hypothécaires est apparue lors de la première vague de coronavirus au printemps. Elle était initialement prévue pour six mois , jusqu'au 31 octobre, mais a déjà été prolongée une première fois jusqu'au 31 décembre . Le gouvernement ajoute donc maintenant trois mois supplémentaires. " Nous sommes toujours en crise et il y a encore beaucoup de personnes qui ont des difficultés financières", a déclaré le vice-premier ministre du CD&V plus tôt dans la journée.

Les entreprises également ciblées

Le gouvernement prolonge également la possibilité de demander un report de paiement pour les prêts aux entreprises jusqu'à la fin du mois de mars. Cela devrait également donner aux entreprises un peu plus de répit face à la crise. Ce report de paiement peut être demandé pour les échéances mensuelles en janvier, février et mars 2021 et ne pourra courir au-delà du 31 mars 2021. Néanmoins, les banques conseillent aux entreprises d'entamer dès à présent des discussions avec elles, afin de trouver une solution plus structurelle et sur mesure, indique Febelfin.