Le gouvernement réforme le système des rulings fiscaux

Le gouvernement De Croo a décidé de réformer le système belge des "rulings" accordés aux entreprises. Les sociétés peuvent demander ces rulings – ou "décisions anticipées" – auprès du service éponyme pour s’assurer de la manière dont elles doivent appliquer les règles fiscales. Ces rulings ont pour but de rendre la Belgique attrayante pour les entreprises et investisseurs étrangers. Mais des conflits entre le service de ruling et l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI), qui fait également partie du SPF Finances, obligent le gouvernement à réorganiser le système. Si l’un des services fiscaux conteste l’accord que l’autre autorité fiscale a conclu avec une entreprise, la sécurité juridique n’est plus garantie.