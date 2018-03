Le gouvernement s'attaque aux vacances des fonctionnaires

Le contenu de cette modernisation est désormais clair. D’après des personnes proches du dossier, le gouvernement souhaite modifier les congés des fonctionnaires et mettre un frein à la prolifération des différents systèmes. Les fonctionnaires ont droit à 26 jours de vacances, auxquels s’ajoutent d’autres congés. Dans certaines administrations, les chefs de service peuvent accorder des "dispenses de service". Dans d’autres, les fonctionnaires ont droit à des journées de récupération (de 9 à 18 jours) en compensation pour les heures supplémentaires prestées. D’autres congés viennent s’y ajouter, car les fonctionnaires peuvent prendre en compte les retards des transports publics . Dans certains départements, ces compensations se montent à une minute par quart d’heure ouvré, ce qui revient à 18 jours de congés supplémentaires par an.

Vers un système unique

Une des pistes suivies actuellement prévoit de fixer le nombre de jours de congés à 35 et de mettre fin au système de récupération et autres compensations . Avec cette mesure, le gouvernement fédéral s’alignerait sur la Flandre , où tous les fonctionnaires ont droit à 35 jours de congés. Certains fonctionnaires fédéraux verraient leur nombre de jours de congés diminuer.

Il est également envisagé de supprimer un jour de congé légal. Actuellement, les fonctionnaires fédéraux bénéficient de trois jours de congés légaux en plus des 10 jours officiels (2 et 15 novembre, et 26 décembre). Le gouvernement songe également à limiter le nombre de "ponts". Ceux-ci sont décidés chaque année par le ministre de la Fonction publique. L’an dernier, on en comptait deux (26 mai et 3 novembre), mais il arrive très souvent que les fonctionnaires bénéficient de quatre "ponts" par an.