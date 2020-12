Le gouvernement tient son nouveau groupe d'experts

Il s'est réuni pour la première fois lundi et doit remettre un rapport sur la réouverture, ou non, des métiers de contact. Un nouveau groupe d'experts conseille le gouvernement De Croo.

Il y eut le GEES , ce groupe chargé de la stratégie de déconfinement, évaporé durant la trêve estivale . Il y eut le Celeval , la cellule d'évaluation, remaniée en septembre et dissoute en novembre . Et voici à présent le... le quoi au juste?

De quoi nourrir les débats en Comité de concertation – c'est d'ailleurs cette instance qui a été chargée de remettre un avis sur la réouverture des métiers de contact. À noter qu'aux côtés de ce nouveau-venu subsistent toujours les "risk assessment group" et "risk management group" – RAG et RMG pour les intimes – majoritairement composés de membres de l'administration et présidés, respectivement, par Sciensano et le SPF Santé publique.