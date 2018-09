Le gouvernement veut assouplir le "cash for car"

Cash for car, système mis en place en mars dernier par le gouvernement Michel pour encourager les travailleurs à abandonner leur voiture de société , va être assoupli et élargi, d’après les informations de La Libre . Objectif: rendre le dispositif plus attractif.

Pour relancer l’attractivité du système , le gouvernement compte supprimer les mesures anti-abus mises en place pour éviter que le cash for car ne devienne un outil d’optimisation fiscale. Les mesures anti-abus avaient été prises pour répondre au Conseil d’État qui avait dénoncé l’idée que l’allocation de mobilité puisse être traitée fiscalement plus favorablement qu’une rémunération ordinaire.

Accès élargi

Le gouvernement justifie ce changement "par analogie avec le système du budget mobilité". Celui-ci est un autre système visant à décourager l’usage de la voiture de société qui émane cette fois des partenaires sociaux et qui a été endossé par le gouvernement après le vote de cash for car. Le budget mobilité englobe cash for car et permet d’échanger sa voiture contre une voiture plus "verte" et/ou un budget pour des transports publics et/ou du cash à utiliser pour de la mobilité durable. Ce budget mobilité fait aujourd’hui partie du jobsdeal de fin juillet.