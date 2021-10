Le gouvernement veut tripler la capacité éolienne en mer

La Vivaldi ambitionne d'atteindre un capacité de 5,8 gigawatts pour les parcs éoliens au large de la Côte belge. De plus grosses turbines devront dès lors fournir davantage d'énergie.

Le ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen!) et son homologue à la mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ont reçu vendredi l'approbation du Conseil des ministres de placer la barre plus haut pour l'énergie éolienne en mer. Lors de l'attribution des concessions pour les parcs éoliens de la zone Princesse Elisabeth, qui seront développés dans la seconde moitié de la décennie, le gouvernement prévoit un espace plus important pour les turbines. Au lieu de 2,2 gigawatts (GW), la deuxième zone offshore belge doit offrir un espace pour 3,2 à 3,5 GW de capacité supplémentaire.

"Grâce à la connexion à l'îlot énergétique et à des éoliennes plus grandes d'une puissance pouvant atteindre 17 MW, nous pouvons augmenter notre capacité en mer du Nord", a déclaré la ministre écologiste. "Nous allons presque tripler notre capacité pour atteindre un total de 5,8 GW, ce qui représente 25 % de la production totale d'électricité. De cette manière, nous transformons notre mer du Nord en une centrale électrique durable. C'est bon pour la nature et bon pour la facture."

Les huit parcs éoliens belges existants, qui forment ensemble la première zone offshore, ont actuellement une capacité de 2,2 GW et peuvent fournir de l'électricité à 2,2 millions de ménages. Initialement, le développement de la deuxième zone d'ici 2030 devait doubler la capacité totale de la Belgique pour atteindre un maximum de 4,4 GW. Cela signifierait que tout l'espace réservé à l'énergie éolienne dans la mer du Nord belge serait rempli.