Le grand marchandage de Michel ne convainc pas la gauche

Que répond la gauche au deal proposé par le Premier ministre en affaires courantes Charles Michel? On ne peut pas dire que l’enthousiasme soit palpable au PS et chez Ecolo.

Ce mercredi, De Tijd et L’Echo évoquaient l’idée caressée par le Premier ministre démissionnaire en affaires courantes, Charles Michel (MR) , de proposer au soutien parlementaire, gauche comprise, un "package" comprenant le budget 2020 , la nomination du futur commissaire belge au sein de l’exécutif européen et une solution à sa propre succession au 16 rue de la Loi.

Le budget 2020 et la nomination du commissaire n’attendront pas.

Au rythme où vont les deux informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, on s’interroge tout de même sur le sort de cette nomination européenne et de l’élaboration du budget 2020. Les deux sujets relevant traditionnellement d’un gouvernement de plein exercice doivent être réglés à la rentrée.