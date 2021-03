Le kern recadre le MR

Georges-Louis Bouchez s'en expliquait encore plus longuement jeudi matin dans les journaux du groupe Sudpresse en s'attaquant directement aux mesures décidées par le Codeco. "On nous explique que le problème est dans les écoles et le télétravail qui n'est pas suffisamment respecté et on ferme les métiers de contact et les commerces non essentiels (...) on aurait pu faire autrement", tranche-t-il.