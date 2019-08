Le ministre Bellot plaide pour la fusion de la SNCB et d'Infrabel

Réunir la SNCB et Infrabel , les deux entreprises ferroviaires publiques? C'est le scénario pour lequel plaide le ministre fédéral de la Mobilité , François Bellot (MR) dans la Libre et la Dernière Heure.

"On est arrivé au bout du modèle de la division entre SNCB et Infrabel. Pour moi, leur réunification ne doit plus être un tabou", indique le ministre. "On doit pouvoir discuter d'une fusion parce qu'elles ont démontré leur incapacité à s'entendre. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est bien la preuve qu’elles ont des objectifs financiers, internes et techniques différents. Et si l'objectif était la mobilité, elles ne réagiraient pas comme ça. Elles se rejettent sans cesse la faute l'une sur l'autre, se regardent en chien de faïence. Ce n'est pas une solution."