Le nombre de chômeurs indemnisés est au plus bas depuis 1981

Le chômage, les prépensions, le chômage temporaire et les interruptions de carrière ont réculé en 2017. Ce qui se traduit par 554 millions d’euros de prestations sociales en moins.

L’emploi, en Belgique, se porte mieux. Le constat n’est certes pas entièrement neuf, mais il est confirmé par le dernier rapport annuel de l’Office national de l’Emploi (Onem). En 2017, le nombre de chômeurs complets indemnisés est tombé sous la barre des 500.000 unités, à 487.291 unités (moyenne mensuelle) exactement. "Il faut remonter à 1981 pour retrouver un nombre aussi limité de chômeurs complets indemnisés", observe Georges Carlens, administrateur général de l’Onem.

Au cours des quatre dernières années, depuis l’avènement du gouvernement Michel, le nombre de chômeurs a baissé de 163.768 unités. Et la tendance devrait se poursuivre en 2018, puisque le Bureau du Plan table d’ores et déjà sur 19.855 chômeurs en moins.

Trois facteurs expliquent cette évolution favorable:

→ Premièrement, la reprise économique est là et – fait inhabituel – elle est riche en emplois. Selon la Banque nationale, 66.000 emplois nets ont été créés en 2017. Sur ces quatre dernières années, on en est déjà à 184.000 nouveaux postes.

→ Deuxièmement, il y a un effet démographique. La population active augmente moins que le nombre de départs à la retraite, papy boom oblige.

→ Troisièmement enfin, le gouvernement a mis en œuvre des réformes qui ont pour effet de comprimer le chômage.

On serre les boulons

Citons par exemple le resserrement du dispositif d’allocations d’insertion. En 2017, 6.504 personnes sont arrivées au terme de leur période d’indemnisation, soit 3 ans. Ils étaient 29.021 en 2015 et 7.857 en 2016. Toujours pour les allocations d’insertion, des conditions d’admission plus sévères sont entrées en vigueur en 2015: la limite d’âge a été abaissée de 30 à 25 ans, tandis qu’une condition de diplôme s’applique désormais aux jeunes de moins de 21 ans. L’effet de ces mesures est perceptible depuis 2016 mais s’est encore renforcé en 2017.

Au niveau des prépensions, le gouvernement a également serré les boulons. Ainsi, le nombre de chômeurs âgés dispensés a plongé de 27,4% l’an dernier tandis que le nombre de chômeurs avec un complément d’entreprise dispensés a baissé de 12,7%.

Vue en plein écran ©Mediafin

Baisse du chômage temporaire

Pour la première fois depuis 1964, le chômage temporaire est passé sous la barre des 100.000 unités (moyenne annuelle). En 2017, le nombre de jours de chômage temporaire pour intempéries a reculé de 14,8%, grâce à un hiver moins rude (31 jours de gel contre 43 jours en 2016).

Les interruptions de carrière se sont quant à elles inscrites en recul de 2,9% par rapport à 2016.

Résultat des courses: les dépenses de l’Onem ont diminué de 554 millions d’euros en 2017 (-7%). Au cours des quatre dernières années, la diminution est de 2,1 milliards d’euros, soit 22% de moins qu’en 2014.

Un chômeur touche aujourd’hui en moyenne 1.065,65 euros par mois (après des prestations de travail à temps plein). Quant à l’allocation d’insertion, elle s’élève à 770,82 euros par mois.

Tout cela ne signifie pas que l’Onem travaille moins. Avec la complexité croissante de la réglementation, le nombre de dossiers ne diminue pas aussi vite que le nombre de chômeurs.

Politiques de sanction différentes

Si la baisse du chômage est générale, on notera qu’elle a été plus prononcée en Wallonie (-7,5%) qu’en Flandre (-4,9%) et à Bruxelles (-1,8%).

Une autre différence notoire entre le nord et le sud porte sur le pouvoir de contrôle et de sanction, une matière régionalisée depuis 2015. "Les Régions disposent d’une certaine marge de manœuvre en la matière. Ainsi par exemple, la Flandre lance plus de pré-avertissements que la Wallonie", constate Georges Carlens.

Autre différence: la Wallonie vérifie surtout la disponibilité active (la recherche d’un emploi) du chômeur tandis que la Flandre se concentre davantage sur la disponibilité passive (la participation à des entretiens, formations, etc.).