Le nombre de nouveaux cas reste stable, mais les décès augmentent

Le nombre de contaminations au Covid 19 demeure stable en Belgique, sauf à Bruxelles et dans deux provinces où elles augmentent, tandis que la courbe des décès continue à légèrement progresser.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus était en moyenne de 507,9 par jour sur la période entre le 13 et le 19 août, soit un recul de 15% par rapport à la semaine qui précède, selon les données mises à jour dimanche matin par Sciensano.

La Belgique comptabilise désormais 81.468 contaminations au Covid-19 . Ces chiffres étaient respectivement de 509,4 et de 80.894 (+594) dans le bilan de samedi matin. C'est le septième jour d'affilée que les nouveaux cas positifs sont de moins en moins importants.

Le nombre de contaminations continue toutefois d'augmenter dans la région de Bruxelles. Entre le 13 et le 19 août, 898 d'entre elles y ont été détectées, soit 76 de plus qu'une semaine plus tôt.