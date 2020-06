Le pèlerinage socialiste reprend, le superkern s'essouffle...

A mesure que baisse la pression sanitaire, croît la pression économique, donc politique. Deux dynamiques fédérales devraient encore se superposer jusqu'à la fin du mois de juin et celle des pouvoirs spéciaux accordés par le Parlement au gouvernement Wilmès . On retrouve d'un côté les discussions préparatoires à l'entame de véritables négociations pour un nouveau gouvernement. Et de l'autre, un exécutif qui finalise la réponse urgente aux impératifs économiques du moment.

Sur ce volet-là, la méthode change: le fameux kern des 10 partis (PS, sp.a, N-VA, CD&V, cdH, Ecolo/Groen, MR, Open Vld et DéFI) qui se réunit tous les samedis aura désormais lieu le vendredi. Il n'est plus question de tirer en longueur le samedi, entend-on .

Juste un plan de relance?

De leur côté, Paul Magnette et Conner Rousseau, les présidents du PS et du sp.a, ont annoncé mardi la reprise des discussions en vue de former un gouvernement fédéral et... un plan de relance digne de ce nom. Après une pause nécessaire pour permettre aux mêmes dix partis de s'accorder sur un package de mesures socio-économiques.