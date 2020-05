"Le pire pour la N-VA serait de ne pas monter au Fédéral"

Ainsi, le CD&V ressort de l'étude menée auprès de 3.000 personnes, avec une image de parti "périmé". Il n'émerge plus autrement que comme un parti conservateur et modéré. L'Open Vld ne s'en sort guère mieux, on lui trouve un manque de sincérité et de crédibilité. "Le sp.a est toujours associé au principe de solidarité, mais il ne sort plus de la mêlée avec la concurrence de Groen et du PTB-PVDA. On ne l'associe plus au fait de protéger les plus vulnérables", explique Ivan De Vadder.