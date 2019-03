Le plan Marghem sur les provisions nucléaires

Les provisions nucléaires, c’est un dossier en milliards d’euros, avec des incertitudes sur le montant final de la facture, mais aussi des interrogations sur la capacité d’Electrabel S.A., dont le périmètre et les profits ont fondu, à faire face à ses obligations de financer le démantèlement des centrales et la gestion des déchets nucléaires, y compris après la fermeture de ses réacteurs.

Sous l’impulsion de la Commission des provisions nucléaires (CPN), le gouvernement a adopté en première lecture, fin juillet, un avant-projet de loi qui renforce les pouvoirs de contrôle de cette CPN , chargée de fixer le montant des provisions et de s’assurer de leur disponibilité.

L’inquiétude des partenaires flamands de la coalition était donc vive quand ils ont appris cet automne que la ministre de l’énergie Marie Christine Marghem et le Premier ministre Charles Michel négociaient discrètement avec Engie, la maison-mère d’Electrabel, sur cette gigantesque tirelire qui contient depuis fin 2018 11 milliards d’euros.

Au menu des discussions: une caution d’Engie pour garantir les obligations d’Electrabel , mais avec une clause de stabilité régulatoire qui aurait ligoté à la fois le gouvernement et la CPN.

La ministre Marghem assurait alors qu’aucun détricotage du texte passé au gouvernement n’était en cours, et que sa volonté était de renforcer encore l’avant-projet de loi, pour garantir qu’Engie Electrabel prendrait tous les coûts à sa charge, et que la facture ne serait pas envoyée aux citoyens. Mais depuis, on était sans nouvelles.