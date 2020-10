Le plan de répartition entre hôpitaux connaît de solides ratés...

Sauf qu'il semble bien que le second épisode soit en cours, et qu'en lieu et place de quelques hoquets, il faille plutôt parler de faille dans le système. Comment expliquer ces chiffres, sinon? Mercredi, les patients Covid occupaient 9% des lits de soins intensifs dans le Brabant flamand, et 13% dans le Limbourg. Tandis qu'à Liège, la mainmise de l'épidémie grimpait à 41%, contre 39% à Bruxelles.