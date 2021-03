Le "plan plein air" reporté, l'objectif d'un retour en présentiel total pour l'enseignement maintenu au 19 avril

"Le virus est devenu plus contagieux et circule plus rapidement au sein de la population. De plus, nos contacts augmentent, de plus en plus de personnes se rencontrent. Beaucoup de contaminations ont également lieu à l'école et lorsque les enfants rentrent à la maison, ils contaminent leurs parents qui, s'ils ne sont pas en télétravail, contaminent leurs collègues", déclare Alexander De Croo en ouverture de la conférence de presse.