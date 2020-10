Le poids du renouveau

Pour ceux qui sont désabusés de la politique – et ils sont nombreux – deux paroles ont pu marquer une rupture mercredi dans le discours prononcé par Alexander De Croo et Paul Magnette au moment de mettre en place le gouvernement Vivaldi . Il y a d’abord du Michael Jordan dans le texte du Premier : "Talent wins games, teamwork wins championships"... Le talent individuel permet de gagner des matchs, mais c’est l’équipe qui fait gagner des championnats. En filigrane, un sérieux travail d’équipe sera nécessaire . Cela claque des mots pareils, dans un monde politique vu comme dominé par l’ego.

Trente-six heures plus tard, les premières décisions concrètes sont tombées, à travers le casting . Soyons bons comptes: ni Alexander De Croo, ni Paul Magnette n’ont choisi personnellement les ministres qui porteront le projet qu’ils nous ont vendu. Ce choix revenait aux partis qui forment le bloc et à leurs dirigeants.

Et vous les connaissez, vous, les Petra De Sutter, Vincent Van Peteghem, Ludivine Dedonder? Nous, très peu. Aucune star, hormis le lapin blanc Frank Vandenbroucke sorti du chapeau par Vooruit (sp.a). La Vivaldi joint doublement le geste à la parole. On peut et on veut y croire, à cette rupture.