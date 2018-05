Le policier visait les pneus du véhicule, pas Mawda

Le policier auteur du coup de feu qui a mortellement atteint la petite Mawda, le 17 mai dernier sur l'E42, a tenté d'arrêter la camionnette poursuivie. Il a tiré dans le pneu avant gauche , affirme son avocat dans un communiqué. L'agent a cependant été déstabilisé par un coup de volant donné par son collègue alors que le conducteur du véhicule à bord duquel se trouvaient les migrants tentait de les sortir de la route. Telle est la version transmise par Me Laurent Kennes.

Que s'est-il passé?

Le 17 mai 2018, à 2h10 du matin, le policier était passager d'un véhicule de police à proximité de Saint-Ghislain, relate son avocat. Son collègue et lui ont été informés d'une course-poursuite sur l'autoroute en direction de la France, mais ils n'avaient pas d'information sur l'intervention en cours, et se sont placés sur la bande d'urgence.

Ils ont rapidement rattrapé la camionnette poursuivie, à bord de laquelle se trouvaient la fillette et ses parents. Ils ont sommé le conducteur de s'arrêter , mais le conducteur a donné des coups de volant pour tenter de les sortir de la route.

Les agents ont ensuite montré leurs armes, mais cela n'a pas arrêté le conducteur. Le policier a alors pris la décision de tirer dans le pneu avant gauche. Policier depuis un peu plus de 10 ans, c'est la première fois qu'il était confronté à une telle situation et qu'il a fait usage de son arme, souligne Me Kennes.