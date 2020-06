Le port du masque bientôt obligatoire dans les magasins?

Dans les transports en commun, plus personne ne s'en départit. Porter un masque est devenu une habitude pour la plupart des usagers. Aux yeux de la présidente du Groupe d'experts sur l'exit strategy (GEES), Erika Vlieghe, cette habitude gagnerait désormais à être transposée dans les supermarchés et les commerces. Le virologue de la KULeuven, Marc Van Ranst, est du même avis. Alors que les Belges se rendent en plus grand nombre dans les magasins, une obligation du port du masque aurait du sens, soulignent-ils.