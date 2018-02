Le président d'Avocats.be saisit Charles Michel sur Jambon et les visites domiciliaires

Pour le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be), Me Jean-­Pierre Buyle, les visites domiciliaires sont en réalité des perquisitions. Selon lui, ce projet viole "deux principes non négociables, l'inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée". Il s'attaque également au ministre de l'Intérieur Jan Jambon.

Le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be), Me Jean-­Pierre Buyle, s'inquiète de certains projets et déclarations "judiciaires" émanant du gouvernement fédéral. Il a saisi le Premier ministre Charles Michel (MR) à cet égard, rapporte La Libre Belgique.

Le président d'Avocats.be s'est adressé à Charles Michel au sujet du projet de loi visant à autoriser des visites domiciliaires afin de débusquer les illégaux refusant de quitter le territoire, et au sujet de la mise en cause, par le ministre Jambon de la plaidoirie de Me Sven Mary, lors du procès de Salah Abdeslam. "On sait que Michel s'est emparé du dossier concernant les visites domiciliaires, ce qui n'est pas fréquent. Le président de l'OVB (le pendant néerlandophone d'Avocats.be, NdlR) et moi l'avons rencontré et lui avons dit, avec fermeté, que s'il persistait, contrairement à ce que nous souhaitons, à faire avancer le projet, nous exigerions que les migrants recherchés soient assistés d'un avocat et que le juge d'instruction dispose d'une marge de manœuvre quant à la détermination de la mission des policiers et l'étendue de la visite domiciliaire qui est, en réalité, une perquisition", a indiqué Buyle.

"Jan Jambon ment, il se moque du monde, il insulte la famille judiciaire." Jean-Pierre Buyle

"Ce projet est inconstitutionnel. Il viole deux principes non négociables, l'inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée à propos desquels nous ne transigerons pas", martèle-t-il.