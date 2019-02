Le prix unique du livre s'applique désormais dans tout le pays

L’accord politique concernant les institutions biculturelles bruxelloises a été avalisé par le Fédéral et toutes les entités fédérées.

À partir du 1er avril prochain, le prix unique du livre sera d’application à Bruxelles et, par la même occasion, sur l’ensemble du territoire belge.

Les librairies biculturelles, c’est un peu la dernière pièce du puzzle. Ce sont les libraires, éditeurs et importateurs qui vendent des livres francophones et néerlandophones à Bruxelles. Ces libraires s’inscrivent ainsi dans la réglementation du prix unique du livre déjà en vigueur au nord et au sud du pays.