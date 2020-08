Le projet d’accord prévoyait des réductions d’impôts de 2 milliards

Dans la vidéo postée lundi par le président de la N-VA Bart De Wever sur les réseaux sociaux, il déclare être c onvaincu qu’il était possible de conclure un accord de gouvernement solide, prévoyant des réductions d’impôts. Un impôt sur les revenus du patrimoine – en particulier sur les plus-values sur actions – se trouvait sur la table de négociation. Cet impôt aurait permis de réduire le précompte mobilier.

Ce projet pouvait se comparer à un nouveau tax shift au niveau de la fiscalité du patrimoine. En élargissant la base taxable de cette fiscalité, et donc en augmentant les rentrées pour le Trésor public, le précompte mobilier de 30% aurait pu être réduit. De Wever & Co rêvaient déjà de le réduire de moitié, pour le ramener à 15%.

Le point de départ était qu’à terme, il s’agirait d’un "tax shift", et non pas d’un "tax cut", mais vu qu’il faut un certain temps pour qu’une taxe sur les plus-values produise ses effets alors qu’une baisse du précompte mobilier est immédiate, on aurait assisté les premières années à une réelle baisse d’impôts, un "tax incentive" ayant bien entendu un coût au niveau budgétaire.