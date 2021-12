Le rapport qui ouvre la porte à une sortie complète du nucléaire

Fermer tous les réacteurs nucléaires est-il possible sans mettre en péril l'approvisionnement énergétique de la Belgique et sans faire exploser les prix? Oui, répond le rapport très attendu de la ministre Van der Straeten. A la Vivaldi de trancher.

Le rapport d'évaluation sur la sortie complète du nucléaire d'ici fin 2025, que la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), doit présenter ce vendredi au conseil des ministres restreint, conclut que l'impact sur le prix serait "limité", rapportent Le Soir et la RTBF, qui ont consulté le document. La transition est évaluée à 257 millions d'euros par an pendant 15 ans.

Le rapport d'évaluation reprend l'étude menée par l'UGent qui avait conclu à un faible impact du maintien ou non de deux réacteurs nucléaires sur les prix de gros de l'électricité - de l'ordre de 5 à 15 euros par an TVA comprise pour un ménage moyen.

Une étude complétée par des simulations menées par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, qui évalue entre minimum 1,3 % et maximum 4,24 % la différence pour les factures - dont le prix de gros ne représente qu'environ un tiers du total - des ménages, des entreprises et des industriels entre un scénario de fermeture complète et un scénario de maintien de 2 GW nucléaire. "L'impact sur les prix s'avère limité", note le rapport.