Le rapport sur le nucléaire est sur la table du gouvernement De Croo

Réunion à haute tension

On le sait, les Verts estiment que les enchères organisées par la ministre de l'Énergie ont permis de s'assurer d'une capacité de production suffisante. Le MR, lui, affirme qu'il n'y a aucune garantie que la lumière reste allumée, non seulement en 2025-2026, mais déjà en 2023, et il réclame la prolongation de deux réacteurs. Et les arguments contenus dans ce rapport ne semblent pas de nature à le faire changer d'avis.